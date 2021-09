Sügis on kohal! Ilm pöördub uuel nädalal jahedaks, tuleb vihma ja äikest

Eeloleval ööl liigub aktiivne madalrõhkkond üle Soome ida suunas. Selle lõunaserv sirutub Eesti kohale ning läänevoolus liiguvad sajupilved saartelt üle mandri ida suunas. Mitmel pool on vihmahooge ning kohati on võimalik ka äike. Lisaks on paiguti udu.

Öösel puhub edelatuul 3-10 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub saartelt alates läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 13, saarte rannikul kuni 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11..16 kraadi.

Homme hommikupoolikul on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikeseoht. Sajupilved taanduvad ida-kagu suunas. Lääne- ja loodetuul tugevneb lääne poolt alates 7-12, puhanguti 15, rannikul 10-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13.. 17 kraadi. Keskpäeva paiku lääne poolt alates sajuhood lõppevad ja taevas järk-järgult selgineb.

Loodevoolus saabub jahedam õhumass ja õhutemperatuur hakkab langema.

Teisipäeval madalrõhkkonna mõju väheneb. Öösel on taevas selgem, päev pilverünkadega, aga suuremat sadu ei tule. Tugev lääne- ja loodetuul nõrgeneb alles õhtul. Põhjakaarest tungib sisse külm õhumass, öine õhutemperatuur langeb 5 kraadi ümbrusse, päevasoe kerkib 12..15 kraadini.

Kolmapäeval tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhkkond ja selle serva mööda kandub Läänemere ümbrusse külma juurde. Selgineva taeva all langeb öine miinimum alla 5 kraadi, maapinnal on hallaoht, päevasooja laeks on 10..15 kraadi. Loodetuul rahuneb ja pöördub õhtul põhjakaarde.

Neljapäeval jätkub kõrgrõhkkonna tugevnemine ja selle servas on ilm suurema sajuta, üksikuid vihmahooge siiski välistada ei saa ning seda eelkõige pärastlõunasel ajal. Tuul pöördub kirdesse. Õhumass on ikka jahe, öösel püsib hallaoht, päeval tõuseb temperatuur 10..14 kraadini.

Reede jätkub Põhja-Euroopat katva külma kõrgrõhkkonna lõunatiivas. Öö on selgem ja sajuta ning hallaohuga. Päev on pilvisem ja mõne üksiku vihmahooga, õhusooja vaid kraad-kolm üle 10 kraadi. Puhub mõõdukas kirdetuul.