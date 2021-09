Ilm läheb üha kõledamaks, temperatuur jääb 10 kraadi ümbrusse

Täna suureneb Läänemere lõunavete poolt madalrõhkkonna surve veelgi ja jätkub ida- ja kirdetuule tugevnemine. Kõrgrõhkkond tõmbub Lapimaa kohale, aga hoiab oma servaga meie ilma ikka suurema sajuta. Jaheda õhumassi temperatuur on öösel pilvekihiga kaetud taeva all plusspoolel, selgemate tundide jooksul langeb 2 kraadi lähedale ja maapinnal sel juhul 0 kraadi ümbrusse. Päeval on idakaare tuule kaasabil selgimiste tõenäosus suurem saartel ja rannikul ning õhusoe tõuseb siis 13 kraadini, pilves taeva korral jääb 10 kraadi ümbrusse.