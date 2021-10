Läheb aina külmemaks, kõrgrõhualad toovad esimese öökülma

Nädalavahetusel on Eestis ilm sajuta ning aeg-ajalt ka selge taevaga. Samal ajal tiirutab Norra mere kohal madalrõhuala, mille serv ulatub Skandinaavia kohale ning avaldab ka Läänemere ümbrusele survet. Lõuna- ja kagutuul on laupäeval mõõdukalt tugev, pühapäeval aga tõuseb jõulisemaks. Päeval on sisemaal puhanguid 12, läänerannikul kuni 15, saartel 17 meetrit sekundis. Lõunakaarest kandub meile soojemat õhku ning päeval tõusevad termomeetrinäidud 11 kuni 16 kraadini. Öösiti langeb õhutemperatuur 2 kuni 8 kraadini, saartel ja meremõjuga rannikul jääb 10 kraadi ümbrusse.

Esmaspäeval suudab idapoolne kõrgrõhkkond ikka vastu seista madalrõhkkonna survele. Ilm on enamasti sajuta ja väga tugeva kagutuulega ning nõnda peaks mandril ka selgemat taevast nägema. Öine õhutemperatuur langeb sisemaal 5 kraadi ümbrusse, päevasoe kerkib 13 kuni 16 kraadini.

Teisipäeval jätkub lääne poolt jõuline madalrõhuala surve, Venemaa kõrgrõhkkond püsib võimsana paigal ja nende kahe terava vastasseisu tõttu on kagutuul väga tugev, puhanguid on nii sisemaal kui rannikul 15, saartel 18 meetrit sekundis. Mandril on ikka ilm sajuta ja ka selgema taevaga, saartel on pilvisem ja õhtu poole võib ka veidi vihma sadada. Öine miinimum langeb selgema taevaga mandriosas veidi alla 5 kraadi, pilvisematel saartel 10 kraadi lähedale, päevane temperatuurifoon on 11 kuni 16 kraadi.

Kolmapäev jätkub madalrõhkkonna servas väga tugeva kagutuulega. Saju jõudmine sõltub kõrgrõhkkonna vastuseisust, on võimalik, et vihmapilvi jõuab vaid Eesti lääneserva, tõenäosus on veidi üle 50 protsendi. Pilvise ja tuulise ilmaga on öise õhutemperatuuri alampiiriks 5 kraadi, päeval tõusevad termomeetrinäidud 11 kuni 15 kraadini.