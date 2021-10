Uus nädal algab tormiselt, ent soe ilm jääb püsima

Täna suudab idapoolne kõrgrõhkkond ikka vastu seista madalrõhkkonna survele. Ilm on enamasti sajuta ja väga tugeva kagutuulega ning nõnda peaks mandril ka selgemat taevast nägema. Öine õhutemperatuur langeb sisemaal 5 kraadi ümbrusse, päevasoe kerkib 13..16 kraadini. Tuul puhub 5-11, puhanguti 13, saartel ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis.

Teisipäeval jätkub lääne poolt jõuline madalrõhuala surve, Venemaa kõrgrõhkkond püsib võimsana paigal ja nende kahe terava vastasseisu tõttu on kagutuul väga tugev, puhanguid on nii sisemaal kui rannikul 15, saartel 18 meetrit sekundis. Mandril on ikka ilm sajuta ja ka selgema taevaga, saartel on pilvisem ja õhtu poole võib ka veidi vihma sadada. Öine miinimum langeb selgema taevaga mandriosas veidi alla 5 kraadi, pilvisematel saartel 10 kraadi lähedale, päevane temperatuurifoon on 11..16 kraadi.

Kolmapäev jätkub madalrõhkkonna servas väga tugeva kagutuulega. Saju jõudmine sõltub kõrgrõhkkonna vastuseisust, on võimalik, et vihmapilvi jõuab vaid Eesti lääneserva (tõenäosus veidi üle 50%). Pilvise ja tuulise ilmaga on öise õhutemperatuuri alampiiriks 5 kraadi, päeval tõusevad termomeetrinäidud 11..15 kraadini.

Neljapäeval jääme ikka idapoolse kõrgrõhuala ja Läänemere kohal ülekaalus oleva madalrõhkkonna võitlustandriks. Kagutuul on jätkuvalt tugev. Lisandub pilvi, vihma võimalus suureneb eelkõige Eesti lääneservas ja sedagi kohati, idapoolsetesse maakondadesse ei tarvitse sadu ikka veel jõuda. Öine õhutemperatuur langeb paar-kolm kraadi alla 10 kraadi, päevane tõuseb 11..14 kraadini.

Reedel võib läänepoolsel madalrõhkkonnal õnnestuda üle Skandinaavia põhjatipu itta liikuda. Kuna madalrõhkkond möödub meist kaugelt, siis pigem on sajuhooge kohati ja need on ennemini nõrgad. Tuul on ikka väga tugev, pöördub tõenäoliselt kagust edelasse. Õhutemperatuur on öösel 10 kraadi ümber, päeval mahe 13..14 kraadiga.