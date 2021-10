Sügis tõstab pead! Järgmine nädal toob tugeva tuule ja vihmapilved

Esmaspäeval koondub madalrõhkkond Põhjalahe põhjatipu lähistele ja selle lohk liigub Läänemerele. Tihedamat sadu veel oodata ei ole, on vaid üksikute vihmasabinate võimalus. Edela- ja lõunatuul tõuseb veel tugevamaks, puhanguid on sisemaal 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Tugev tuul soosib pilvede hõrenemist ja nõnda peaks ka päikest nägema. Saabuv õhumass on pisut jahedam, aga õhutemperatuur jääb tuulisel ööl kõikjal plusskraadidesse, päevasooja 10 kraadi ümber. Õhtul jõuab tihedamate sajupilvede serv saartele.