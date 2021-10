Oodata on öökülma, nädalalõpp toob tormi

Eesti kohale on jõudnud madalrõhulohk. Öösel sadas vihma kohati, päeval tuleb seda laialdasemalt. Lõuna- ja edelatuul puhub 5-11, rannikul puhanguti kuni 15, öö hakul 17 meetrit sekundis, hommikuks nõrgeneb ja pöördub saartel läänekaarde. Õhutemperatuur oli öösel 2..8, rannikul kuni 10 kraadi, Kagu-Eestis kohati 0 kraadi lähedal, päeval tõuseb 8..11 kraadini.

Kolmapäevaks jääb madalrõhulohk meie kohale. Mitmel pool sajab vihma ning öösel ja hommikutundidel on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öised miinimumid langevad alla 5 kraadi piiri, kus taevas selgineb, seal 0 kraadi lähedale, rannikul on pisut mahedam, päevasoe tõuseb 7..11 kraadini.