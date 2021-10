Sel nädalal tuleb veel kuni 15 kraadi sooja

Teisipäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Kohatisi sajuhooge on veel öö hakul, siis taevas selgineb. Loodetuul on veel üsna tugev. Õhutemperatuur langeb sisemaal kraad-kolm alla 0 kraadi, rannikul on mahedam. Päev on õhukese pilvekihiga ja laialdasema sajuta. Pärastlõunal tõmbub Eesti lääneservas pilvisemaks ja õhtul jõuab saartele ka vihm. Tuul puhub läänekaarest ja on võrdlemisi rahulik, õhtul pöördub Lääne-Eestis lõunasse ja hakkab tugevnema. Õhutemperatuur 4..9 kraadi.