Ilm läheb tavatult soojaks

Täna jõuab Botnia lahe äärde madalrõhkkond ja selle serva mööda lisandub Läänemere ümbrusse soojemat õhku, mille niiskusest kattub taevas pilvekihiga, mis hoiab suurema osa ajast taeva pilvise. Vihmasabinaid on üksikuid kuni õhtuni, siis muutub sadu laialdasemaks. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Õhutemperatuuri öine miinimum langeb 2..3 kraadini, päeval tõuseb 8..11 kraadini.

Kolmapäeval jääb Põhja-Euroopat katma madalrõhuala, mille lohk ühes tihedama sajuga liigub öösel üle Eesti. Hommikuks saab laialdasem sadu läbi ja üle kiirustava kõrgrõhuharja mõjul on üksikuid vihmasabinaid. Kuid tõenäoliselt selgemaks taevas tõmbuda ei jõua, sest juba pärastlõunal jõuab Saaremaale ja Hiiumaale merelt läheneva madalrõhulohu vihmapilvede mass, mis siis laieneb õhtuks üle mandri. Edela- ja lõunatuul tõuseb väga tugevaks. Öine miinimum jääb 5 kraadi ümbrusse, päevasoe kerkib 10 kraadi lähedale.

Ööl vastu neljapäeva liigub üle Lõuna-Soome Peterburi taha ning selle vahetus läheduses sajab meil öö hakul tihedat vihma ning lõõtsub tugev edela- ja läänetuul. Hommikuks muutub taevas selgemaks ja ennelõuna on üle kiirustava kõrgrõhuharja abil suurema sajuta, kuid seda taas lõunani, kui saartele saabuvad merele laienenud madalrõhuala serva mööda uued sajupilved. Õhtuks jõuab vihm ka Eesti idaserva. Läänekaare tuulel õnnestub ehk üürikeseks nõrgeneda. Õhutemperatuuri on öösel 5..10 kraadi, päeval 9..13 kraadi piires.

Reede öösel lisandub madalrõhuala serva mööda vihma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Päeval on tugevam lõunapoolse kõrgrõhuala mõju, saju võimalus on väiksem, taevas peaks selgemaks tõmbuma ning edelatuul tugevnema. Õhutemperatuuri on öösel 7..11 kraadi, päevaks lisanduv soe võib termomeetrinäidud 12..14 kraadini tõsta.