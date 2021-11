Ilmaprognoos: oodata on tugevaid tuuleiile ning vihma kõrval ka lörtsi

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas täna õhtul sotsiaalmeedias, et sajune madalrõhuala liigub öösel üle Eesti itta. "Selle järel pöördub tuul põhjakaarde ning tugevneb märgatavalt. Ühes tugeva tuulega algab ka külma õhu sissevool. Saartel, põhjarannikul ning Peipsi järvel on oodata puhanguid üle 20 m/s, sisemaal 15-18 m/s. Vihma sekka tuleb mõnel pool ka lörtsi."

Ilmateenistuse prognoosis seisab, et päevasel ajal on temperatuur 2 kuni 6 kraadi, ent õhtul langeb alla 0 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Põhjakaare tuul nõrgeneb 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, rannikul küündib paiguti 3 soojakraadini. Päeval on vähene pilvisus, aga pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtul sajab Lääne-Eestis kohati vihma ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 2-7 m/s, pärastlõunal tugevneb edela- ja lõunatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4, saartel kuni 7 kraadi.