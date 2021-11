Täna on oodata nii vihma kui tuult, ent lähipäevil näeb ka päikest

Täna laieneb mitmeosaline madalrõhuala Norra merelt üle Skandinaavia põhjatipu Barentsi merele ja paksud sajupilved eemalduvad Venemaale. Vihmahooge on enam varahommikul ja taas õhtul.

Tuul puhub täna edelast ja nõrgeneb hommikuks. Ennelõuna on mõõduka tuulega, õhtupoolikul taas tugevneb. Öine miinimum langeb sisemaal 2..3 kraadini, hommikul võib Eesti lääne- ja põhjaservas lühiajaliselt ka 0 kraadi lähedale langeda, päevane maksimum tõuseb 8..9 kraadini.

Reedel kandub mitmeosaline madalrõhuala Barentsi mere kohale ja selle serva mööda liigub väike osatsüklon üle Soome Karjala kohale ning toob Eestisse ööks vihma ja lörtsi. Hommikuks sajuhood eemalduvad ja taevas muutub selgemaks. Päeval koondub madalrõhkkond Loode-Venemaale ja selle pilvedest võib vaid Virumaal veidi vihma või lörtsi sadada. Lääne pool on selgemat taevast ja ilm sajuta.

Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning on tugev, ulatub puhanguti 14, rannikul 18 meetrini sekundis. Loodevoolus tungib sisse jahedam õhumass. Õhutemperatuur langeb öösel 0..+5 kraadini, rannikul on kuni 8 kraadi, päeval on 5..9 kraadi piires.