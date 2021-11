Täna püsib ilm veel soe, ent nädalavahetusel pöördub talviseks

Täna liigub Skandinaaviast Soome poole madalrõhkkond ja tõstab meil lõuna- ja edelatuule uuesti tugevaks. Toob soojema ja niiskema õhumassi. Õhutemperatuur tõuseb ja on hommikul kõikjal üle 0 kraadi. Ennelõunal tibab vihma, pärastlõunal muutub sadu loode poolt alates tihedamaks. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on +4..+8 kraadi.

Reedel liigub loodevoolus üle Eesti madalrõhulohk ühes sajuga, algul sajab vihma, seejärel enam lörtsi ning sadu on tihe. Tuul pöördub loodesse ja algab jahedama õhu sissetung. Õhutemperatuur on öö hakul +1..+6, hommikul langeb 0 kraadi ümbrusse, päeval oluliselt ei tõuse, pärastlõunal langeb alla 0 kraadi ja teed muutuvad väga libedaks.

Nädalavahetuse liiklustingimused on talvised.

Laupäeval tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhuala ja laieneb servaga Läänemere poole. Öö on selgem ja sajuta ning võrdlemisi nõrga põhjakaare tuulega. Õhutemperatuur langeb kuni -6 kraadini, vaid saarte rannikul jääb plusspoolele. Päeval avaldab lõuna poolt survet madalrõhuala ning kirdetuul tugevneb. Lõuna poolt alates tõmbub taevas pilve ning sajab veidi lund, samuti võib Soome lahe kohal pilvi areneda ning põhjarannikule lund tuua. Õhutemperatuur on 0..-3 kraadi, saarte rannikul kuni +1 kraadi.

Pühapäev tuleb põhjapoolse kõrg- ja lõuna poolt lähemale nihkuva madalrõhuala piirimail tugeva kirde- ja idatuulega. Lumepilved laienevad päeva peale üle Eesti. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, päeval -1..-5 kraadi piires, tuulele avatud rannikul on 0 kraadi lähedal.

Esmaspäev jätkub madalrõhkkonna põhjaservas lume- ja lörtsihoogudega. Tuul on öösel nõrgem ja puhub idakaarest, päeval pöördub põhjakaarde ja tugevneb taas. Õhutemperatuur on öösel -2..-7 kraadi, hommikuks tõuseb kohati 0 kraadi lähedale, päeval on 0 kraadi ümber (-2..+1 kraadi).