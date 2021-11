Detsembrile vastu talviselt: nädalavahetusel on oodata lumesadu ja tuisku

Ilmateenistuse prognoosis seisab, et ööl vastu homset on vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab lund ning lörtsi, öö esimesel poolel ka vihma. Õhutemperatuur langeb kuni viie miinuskraadini.

Homme päeval pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Lund sajab peamiselt Lõuna-Eestis ja kohati tuiskab, õrna lund võib pudeneda ka põhjarannikul. Kirdetuul tugevneb, olles saartel ja põhjarannikul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saarte rannikul 1 kraadi kanti. Teed on libedad.

Tihe lumesadu levib ööl vastu pühapäeva lõunast põhja. Saartel tuleb sekka lörtsi. Oodata on ka tuisku.

Pühapäeva päeval sajab lund ning tuiskab üle Eesti. Pärastlõunal on selgimisi ilm ning lõuna poolt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub kirdetuul kuni 20 m/s, pärastlõunal jäävad tuulehood nõrgemaks. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi, õhtul langeb selgema taeva all -8 kraadini.

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas sotsiaalmeedias, et nagu ta eeldaski, on oodata ilmarindel läbimurret. "Talvised olud hakkavad kanda kinnitama. Päev-päevalt nüüd ilm külmeneb ja maa saab mitmel pool valgeks. Ülekaal on madalrõhkkondadel."

Kommentaariumis uuriti talt, kas jõulud tulevad mustad. "See on igal aastal 50/50. Nädal enne jõule on tõenäoliselt pilt selge, mis sel ajal oodata on," kostis Kiitsak.