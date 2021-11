Lähipäevil hakkab pakane paukuma. Õhutemperatuur langeb 15 miinuskraadini

Täna liigub madalrõhkkond edasi esmalt Kesk- ja päeval Loode-Venemaa suunas ja meil selle lääneservas püsib ilm talvine. Öösel jätkus Eesti idapoolses osas tihe lumesadu ja tuisk. Lääne-Eestis oli sadusid hõredalt ja harva, rannikul enam. Põhjakaare tuul oli tugev, puhanguid 14, rannikul kuni 20 m/s. Hommikupoolikul eemaldub tihedam sadu Peipsi taha ja pärastlõunal on üksikuid lumehooge Eesti idapiiri lähistel ja ka põhjarannikul. Loodetuul pisut nõrgeneb, puhanguid on 15 m/s. Põhjakaarest lisandub külma, aga pilvise taeva all jääb õhutemperatuur nii öösel kui ennelõunal -1..-6 kraadi piiresse, pärastlõunal aga langeb.

Kolmapäeval jääb madalrõhuala Loode-Venemaale pöörlema ja selle kauges edelaservas on meie ilm siin-seal lumehoogudega, suurem on tõenäosus rannikul, kuhu kandub mere ja lahe kohal arenevaid pilvi. Tuul nõrgeneb, külma õhu juurdevool jätkub ja laiguti tekib taevasse ka selgemaid viirge ning neis tingimustes on ilm karge. Õhutemperatuur on öösel -3..-9 kraadi, ka saartel on temperatuurifoon miinuspoolel, vaid vastu Läänemerd võib 0 kraadi lähedal püsida, päeval oluliselt ei tõuse, suundub pärastlõunal hoopis üsna kiiresse langusesse.

Neljapäeval liigub väga aktiivne madalrõhkkond Taanist Läänemere lõunavete Leedu poole ja Eesti kohale kaardub selle külmema õhumassiga põhjaserv. Tihedam sadu jääb tõenäoliselt lõunanaabrite kohale, aga meil sajab lund põhiliselt Eesti lõunapoolses osas ja ka põhjarannikul, kuhu jõuab Soome lahe kohal arenevaid pilvi. Kirdetuul tõuseb tugevamaks. Õhutemperatuur langeb öösel -7..-12, Ida-Eestis -15 kraadi lähedale, päeval -4..-9, saarte rannikul on kraad-paar kõrgem.

Reedel liigub madalrõhkkond edasi Venemaale ja selle lääneservas lisandub meile lumehooge. Tuul pöördub põhjakaarest läänekaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on -5..-10, saartel ja läänerannikul tõuseb päeval -1..-3 kraadi, vastu Läänemerd 0 kraadi lähedale.