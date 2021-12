Peagi oodata krõbedat pakast! Kairo Kiitsak: õhuvool kannab meile Venemaalt külma õhku juurde

"Praegune õhuringlus atmosfääris on tõepoolset selline, mille põhjal võib öelda, et talv on kanda kinnitamas," sõnas ta Delfile.

Ta lisas, et tasub silmas pidada seda, et õhutemperatuuri puhul mängib olulist rolli pilvisus. "Seal, kus on pilvkate hõredam või taevas täiesti selge, on oluliselt külmem. Õhutemperatuur hakkab palju kõikuma ja temperatuurikontrastid saavad olema suured. Pilvi on sel nädalal üldiselt palju ja selgemat taevast oluliselt vähem."