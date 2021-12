Pakane paugub: öösel on oodata kuni 17 külmakraadi. Lumesadu levib Saaremaalt edasi Lõuna-Eesti kohale

Hommikuks lisandub Saaremaal orienteeruvalt kuni 3 sentimeetrit lund, mandri lõunaossa kuni sentimeeter. Öö jooksul pilvkate lääne poolt aegamisi tiheneb, selgema taeva all on üsna külm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärast keskööd pöördub itta ja kirdesse ning tugevneb saartel 8-13, puhanguti 16, hommikul kuni 21 m/s.

Õhutemperatuur on -8 kuni -14, selgema taeva all kohati kuni -17, saartel ja tuulele avatud rannikul -2 kuni -7 kraadi.

Homme päeval laieneb lumesadu Lõuna-Eestist aeglaselt põhja poole, tuiskab. Sadu on tihedam saartel ja mandri lõunaosas. Hilisõhtuks tuleb lisaks 2-7 sentimeetrit lund, suurem osa sellest just lõuna pool. Kirde- ja idatuul puhub saartel ja rannikul kohati 17-22 m/s. Tuuline on ka mandril. Lumesajus ja tuisus on nähtavus piiratud ja liiklustingimused halvad.