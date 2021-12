Ilm on täna külm, sajab lund ja tuiskab

Laupäeval on üürikeseks tõusva õhurõhu foonil lumehooge hõredalt ja harvem ning viivuks näeb ka selgemat taevast. Tuul rahuneb. Õhumass on külm ja temperatuur on öösel -3..-9°C piires, hommikuks langeb selgineva taeva all 10 kraadist paar-kolm kraadi madalamale, päeval ei tõuse, vaid püsib samal tasemel.