Ettevaatust, tee on libe ja nähtavus kehv! Lõuna-Eestis tasub olla liigeldes ülimalt tähelepanelik

Keskkonnaagentuuri kohaselt asetseb Pihkvast veidi kagus madalrõhkkonna kese, mistõttu on Lõuna-Eestis hetkel teed paljudes kohtades lumised ja libedad, paiguti tuiskab. Sajuala on liikumas aeglaselt ida-kagu suunas.

Järgneval ööl kaugeneb pööris Venemaale ja sajuhooge jääb hõredamaks. Tuul ka nõrgeneb. Õhurõhk tõuseb veidi ja pilvkattes on kohati selgimisi. Küll aga jõuab Soome lahelt uusi lumepilvi, mis liiguvad rannikule ja sealt edasi sisemaa suunas. Õhutemperatuur on -4 kuni -10, hommikuks langeb kohati -15 kraadi ümbrusse. Kui ilm on pikemalt selge, siis võib temperatuur isegi madalamale langeda.