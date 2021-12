"Hooaja tippmark": Jõgeval külma kuni – 27 kraadi, ühes väiksemas jaamas isegi – 30 kraadi

Kolmapäeval tugevneb kõrgrõhuvöönd üle ja ilm on suurema sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk. Selgineva taeva all langevad öised miinimumid –20 kraadi lähedale, Lääne-Eestis ja põhjarannikul on veidi leebem, päeval tõuseb saartel ja läänerannikul –5..–9 kraadini, mandri sisealadel jääb –10..–16 kraadi piiresse.