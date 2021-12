Hüvasti, lumised ilmaolud! Kairo Kiitsak: järgnevatel päevadel pendeldab õhutemperatuur plussi ja miinuse vahet

"Mis aga puudutab kaugemat tulevikku (ülejärgmist nädalat), siis külma õhu läbimurre on jätkuvalt tõenäoline. Küll aga muutub prognoosides kõige rohkem rõhkkondade asend. Selgeks hakkab saama see, et algava nädala lõpuks kõrgrõhkkond tugevneb ja sätib ennast Briti saarte kohale," sõnab Kiitsak. "Kui see laieneb sealt põhja-loode poole (Islandi ja Norra mere suunas), siis annab see võimaluse madalrõhkkondadel tungida Barentsi merelt ühes külma õhu ja lumehoogudega lõuna-kagu suunas. Ilm muutuks meil külmemaks. Kahtlane on veel see, kas külm jääks püsima või mitte."