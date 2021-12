Täna sajab vihma, lund ja lörtsi, tuul on tugev

Täna öösel laienes üle Läänemere madalrõhkkonna serv ühes soojema ja niiskema õhumassiga, mitmel pool oli udu. Juba pärast südaööd jõudis saartele vihm, hommiku jooksul laieneb vihma- ja lörtsisadu Lääne-Eestisse. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 15, hommikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3 kraadi, saarte rannikul kuni +3 kraadi. Päeval liigub üle meie madalrõhulohk. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, Kesk-Eestis peamiselt lörtsi, pärastlõunaks jõuab sadu lumena Ida-Eestisse, ja läheb seal vastu õhtut üle lörtsiks. Võimalik on ka jäävihm! Lõuna- ja -edelatuul on tugev. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis +1..+6 kraadini, Ida-Eestis -2..+1 kraadi. Jäiteoht!