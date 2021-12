Ilmaprognoos: kas tõesti on jõulude ajal ja hiljemgi oodata peaaegu ideaalset talveilma?

Sünoptik Kairo Kiitsak jagas täna Šveitsi portaali Meteologix kaarti, kust nähtub, et Venemaal läheb nädala pärast tõenäoliselt pakaseliseks ja külm levib lõuna-edela suunas. "Külmemaks muutub ilm ka meil, aga kui külmaks, see pole veel selge. Hoiab pilku peal," märkis ta.

Venemaa ilmaportaali Gismeteo prognoosis (Tallinna kohta) seisab, et kuni selle nädala lõpuni on päevasel ajal pigem napid plusskraadid. Ilmaoludes väljendub see vihmasaju ja pilvisusega.

Järgmiseks nädalaks aga prognoosib Gismeteo Eestis sellist ilma, et alates teisipäevast ehk 21. detsembrist on üldiselt –5 kuni –9 kraadi külma. On oodata ka lumesadu. 23. detsembril ja 24. detsembril võib öisel ajal langeda temperatuur ka –15 kraadini, ent sealt edasi on öisel ajal kuni –7 kraadi.

Eesti ilmateenistuse nädalaprognoosis on kirjas, et nädala pärast liigub madalrõhuala piki Venemaad lõuna poole ja selle lohk ühes väga külma õhumassiga ulatub ka Eestisse. Mitmel pool sajab lund.

Gismeteo teeb pikaajalisi prognoose ja sealse hinnangu kohaselt on ka pärast jõulunädalat sarnased olud juba eespool viidatuga. Temperatuur on küll märgatavalt alla nulli, ent mitte üle 8 külmakraadi. Ka aastavahetusööl on oodata lumesadu ja temperatuur on siis 5 külmakraadi kandis.