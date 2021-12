Jõulud tulevad siiski lumised? Ilm pöördub uuel nädalal taas talviseks

Täna on ilm mitmel pool pilvine, võib sadada ka vihma ja lörtsi. Kohati on võimalik ka jäävihm, mis suurendab teedel libedaohtu. Liiklejatel tasub liigelda ettevaatlikult ning arvestada talviste tee- ja ilmastikuoludega.

Alates homsest hakkab temperatuur järk-järgult langema ning miinuskraadid kinnitavad kanda mitmes Eesti piirkonnas. Oodata on nii vihma-, lörtsi- kui lumesadu. Päeval läheb sadu ida poolt alates üle lumeks. Õhutemperatuur on nii öösel kui päeval -1 kuni +3 kraadi, pärastlõunal langeb.

Esmaspäeval liigub madalrõhuala Venemaa lääneosast ida poole. Põhjavoolus saabub siia talviselt külm õhumass ja tugev tuul. Aeg-ajalt sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur langeb hommikuks Ida-Eestis -6 kuni -9 kraadi, Lääne-Eestis -2 kuni -7 kraadi. Päeval temperatuuri langus jätkub - pärastlõunal on külma 5 kuni 9 kraadi, Ida-Eestis kuni 11 kraadi.

Teisipäeval jääme kaugeneva madalrõhuala lääneserva. Öösel sajab mitmel pool lund ja tuiskab, päeval on lumehooge kohati. Põhjakaarest puhuv tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -8 kuni -13 kraadi, saartel ja läänerannikul -4 kuni -7 kraadi ja päeval oluliselt ei tõuse.

Kolmapäeval idapoolse madalrõhuala mõju nõrgeneb. Nii jääme madalrõhuvööndisse ja kohati on oodata lumehooge. Põhjakaarest puhuv tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -8 kuni -13 kraadi, kohati Ida-Eestis kuni -17, saarte rannikul veidi pehmem, päeval oluliselt ei tõuse.