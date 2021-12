Täna puhub tugev tuul ja oodata on tuisku

Jõululaupäevaks koondub madalrõhkkond Karjala kohale ja selle lohk toob ööks rohkelt lund, tuiskab, lisanduva lume hulk on orienteeruvalt ligi 10 cm. Eesti lääneservas sajab lühiajaliselt ka lörtsi, on jäiteoht. Õhutemperatuur on -3..+1 kraadi. Puhub tugev edela- ja läänetuul, vastu hommikut pöördub tuul Hiiumaalt ja Soome lahe äärest alates põhjakaarde ning ilm muutub kiiresti külmemaks. Teepinnad muutuvad jäiseks! Ennelõuna jätkub lumehoogudega ja ka tuiskab. Hiiumaal ja Loode-Eestis saab keskpäevaks suurem sadu läbi ja pärastlõunal eemalduvad ka mujalt tihedamad sajupilved. Põhja- ja loodetuul tõmbub veidi tagasi. Õhutemperatuur on -4..-9, õhtupoolikul langeb üsna kiiresti. Jõuluõhtu tuleb külm ja karge, lund pudeneb eelkõige saartel ning Viru- ja Harjumaa rannikul.

Laupäeval ja pühapäeval jääb madalrõhkkond Karjala ja Soome piiri lähistele tiirlema ja selle serva mööda jõuab Läänemere ümbrusse vahetevahel lumepilvi. Sajuhooge on esimesel jõulupühal hõredamalt, teisel pühal laialdasemalt. Puhub tugev loode- ja läänetuul. Põhjakaarest jätkub külma juurdevool. Õhutemperatuur on öösiti pilvisema taeva korral -10 kraadi lähedal, selgema taeva all langeb alla -15 kraadi, päeval on -5..-10 kraadi piires, vastu Läänemerd on ilm pehmem.