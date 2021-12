Ilmaprognoos: pärastlõunast on lumesadu oodata üle Eesti. Lähiajal langeb temperatuur 16 külmakraadini

Ilmateenistuse prognoosis seisab, et täna on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab Lääne- ja Põhja-Eestis vahetevahel lund, mujal on sajuvõimalus väiksem. Pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks. Rannikualadel tuiskab.