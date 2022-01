VIDEO | Detsembri esimene kolmandik oli haruldaselt külm. Ühes Eestimaa paigas mõõdeti ka -27,6 kraadi

Krabbi meenutab, et kuu esimene kolmandik oli väga külm. Minimaalne temperatuur mõõdeti 7. detsembril Tõraveres, täpsemalt 27,6 külmakraadi. Krabbi nendib, et nii külm detsembri esimene kolmandik on varasemalt olnud vaid 1973. aasta.

Mis lähiaja ilma puutub, siis sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab sotsiaalmeedias, et täna õhtupoolikul ja ööl vastu homset jätkub merelt soojema õhu sissevool. Lääne poolt alates tekib udu. Öö on enamasti pilves. Ida-Eestis sajab mitmel pool lund, Kesk- ja Lääne-Eestis vihma ja lörtsi, samuti jäävihma. Jäiteoht on suur ning teed on libedad. Nähtavust piirab udu. "Sellises heitlikus rütmis kulgeb ilm edasi ka järgnevatel päevadel," tõdeb Kiitsak.