Ilm muutub täna soojemaks ja vesisemaks

Täna saab Skandinaaviat kattev madalrõhkkond energiat lisaks ning laieneb hommikuks soojema ja niiskema õhumassiga üle Eesti, tõstab õhutemperatuuri päevaks kõikjal üle 0 kraadi ning muudab saju vesisemaks - aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Kõrvalteed on väga libedad! Tuul puhub öösel lõunakaarest, päevaks pöördub edelasse ja tugevneb.

Kolmapäeval katab madalrõhkkond Skandinaavia ja üks osa liigub sellest Soome ning selle idatiivas meie ilm pisut jaheneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -4..+1 kraadi piires. Sadusid on hõredalt, aga tulevad alla põhiliselt lörtsi ja lumena. Tuul nõrgeneb ja puhub ikka lõunakaarest.

Neljapäeval suundub madalrõhkkond Venemaa lääneserva ja selle järel pöördub tuul põhjakaarde ning algab külmema õhumassi sissetung. Öine õhutemperatuur on vahemikus -4..+1 kraadi ja püsib nii ka hommikupoolikul, keskpäeval Loode-Eestist alates algab võrdlemisi kiire langus ning õhtul on laialdaselt -10 kraadi ümber.

Reedel eemaldub madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele ja selle järel sajab öösel veel siin-seal lund. Päeval on sajuhooge hõredalt ja taevas tõmbub selgemaks. Tuul puhub põhjakaarest nõrgeneb, päeval nõrgeneb ja pöördub läänekaarde. Põhjakaarest lisandub arktilist külma. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -9..-14, kohati kuni -18 kraadi, üksnes saartel ja läänerannikul on pisut pehmem.