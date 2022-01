Täna on oodata külma saabumist koos kõleda tuulega

Täna suundub madalrõhkkond Eesti idapiiri taha ja selle servas sajab meil aeg-ajalt lund ja lörtsi. Tuul pöördub saartest alates läänekaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on vahemikus -3..+1 kraadi, hommikuks langeb. Päeval eemaldub madalrõhkkond kaugemale Venemaale. Eesti läänetiivast alates taevas selgineb ja sajuhooge jääb vähemaks. Põhjakaarest algab külma õhu sissetung. Õhutemperatuur päeva jooksul langeb ning on õhtul sisemaal -10 kraadi lähedal. Külmatunnet süvendab tugev loodetuul.

Reedel eemaldub madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele, aga selle serva mööda kandub üle Eesti lumehooge. Õhumass on küll väga külm, kuid pilvisema taeva all jääb õhutemperatuur -8..-13 kraadi piiresse. Päeval sajuhood hõrenevad ja taevas tõmbub selgemaks. Tuul puhub läänest ja loodest ning päeval nõrgeneb. Põhjakaarest lisandub arktilist külma. Õhutemperatuur on -5..-10 kraadi, saartel on veidi pehmem, pärastlõunal aga langeb sealgi.