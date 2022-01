Täna on oodata käredat külma, õhtul kisub tormiseks

Kolmapäeval saab madalrõhkkond ookeanilt energiat lisaks ja laieneb jõuliselt üle kogu Põhja-Euroopa ning tõstab Läänemere ääres lõuna- ja edelatuule väga tugevaks. Madalrõhkkonna kese on aga väga kaugel, Teravmägede ja Norra looderanniku vahel ning seetõttu Eestisse jõudvatest sajupilvedest sajab siin-seal vaid kerget lund. Öö on veel käreda külmaga, õhutemperatuur langeb sisemaal -20 kraadi ümbrusse ja kraad-paar madalamalegi, vaid saartel on juba leebem, päeval tõuseb õhutemperatuur saartel plusspoolele, mandri lääneservas 0 kraadi ümbrusse, Kesk- ja Ida-Eestis on veel -5..-10 kraadi piires, õhtul nihkub soojem õhumass edasi ja jätkub järkjärguline õhutemperatuuri tõus.