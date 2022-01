Sünoptik Kairo Kiitsak: üldpilt on kurjakuulutav. Tugev loodetorm võib Eestit tabada tuleval esmaspäeval

"Selle talve esimene märkimisväärsem torm on praegu Eestit mõjutamas. Samal ajal hoiame juba pingsalt silma peal järgmisel potentsiaalsel ja veelgi tugevamal loodetormil, mis võib Eestit tabada esmaspäeval," kirjutas Kiitsak täna sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et pühapäeval laieneb üle Läänemere madalrõhkkonna serv ühes pisut mahedama õhumassiga. Saartele jõuab lörtsi- ja vihmasadu ning see laieneb üle maa. Ühtlasi suureneb jäiteoht ning sisemaal sajab algul ka lund, oodata on tuisku.