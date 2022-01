Mitmel pool Eestis suureneb libedaoht veelgi! Täna sajab lörtsi ja vihma, tuul on paiguti tugev

Riigi ilmateenistuse andmetel on ilm täna pilves, mis tiheneb päeva jooksul. Saartel hakkab sadama lörtsi ja vihma, mis hiljem laieneb üle mandri. Sisemaal võib sadada ka lund ning on tuisku.

Hommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed jäised ning laialdaselt kaetud härmatisega, saartel ja läänepoolsetes maakondades valdavalt kuivad või niisked. Kõrvalmaanteed ja metsavahelised teelõigud on kohati jäised ja libedad. Teedel on libeduse oht!