Torm tuleb: homme võib tuul puhuda lausa 30 meetrit sekundis. Liiklusolud muutuvad väga halvaks!

Sellega seoses algab lume- ja lörtsisadu, mis laieneb kiiresti mandrile. Sadu on kohati tugev, võib esineda ka tuisku. Päeval jätkub saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuule torm puhanguti kuni 30 m/s, sisemaal tugevneb tuul puhanguti kuni 23 m/s. Tormituul võib põhjustada elektrikatkestusi ja häireid praamiliikluses.

Keskpäevani jätkub tihe lume- ja lörtsisadu ning tuisk, pärastlõunal põhja poolt alates sadu eemaldub. Liiklustingimused on väga halvad. Temperatuur on öö hakul enamasti plusspoolel, pärast keskööd langeb alla 0 kraadi. Libeduse oht suureneb lisaks kõrvalteedele ka põhitrassidel. Saabuvas tihedas sajus ja tuisus on nähtavus halb ja tormiks paisuv külgtuul võib sõidukid teelt välja paisata.