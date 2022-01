Täna taevas selgineb ja näeb päikest

Täna hommikuks jõuab Põhja-Eestisse jahedam ja kuivem õhumass, taevas selgineb ja õhutemperatuur langeb alla 0 kraadi. Päeval muutub taevas tugevneva kõrgrõhuharja kõikjal selgemaks ja laialdaselt on kirgast päikest. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on Eesti lääne- ja lõunaservas veel veidi üle 0 kraadi, põhja pool on valdavalt miinuspoolel. Õhtu poole jätkub termomeetrinäitude langus juba alla -5 kraadi.