Nädalavahetusel on oodata tuisust ilma. Temperatuur langeb kuni 14 külmakraadini

Ilmateenistuse prognoosis seisab, et öö hakul sajab Ida-Eestis kohati lund. Puhub loodetuul 4-10 m/s, öö hakul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Vastu hommikut pöördub tuul läände ja edelasse. Õhutemperatuur on -5 kuni -11, kohati kuni -14 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni -5 kraadi.

Homme päeval lääne poolt pilvisus tiheneb. Keskpäeva paiku jõuab saartele lume- ja lörtsisadu, mis levib edasi mandrile. Ühtlasi tuiskab ning õhtul muutub sadu tugevamaks. Saartel tuleb sekka ka lörtsi ja vihma. Tuul on mandril üldiselt 8-15 m/s, puhanguti 20; saartel ja läänerannikul 15-20, puhanguti 25 m/s.

Õhutemperatuur tõuseb pärastlõunaks kuni 0 kraadini, minimaalselt on -4 kraadi. Saartel ja läänerannikul on temperatuur vahemikus 0-2 kraadi. Püsib jäiteoht.

Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm. Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, tuiskab. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma. Sadu on tugev ning esineb jäidet. Tuuleiilid võivad läänerannikul küündida kui 25 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni 3 kraadi, Ida-Eestis -3 kuni 2 kraadi.