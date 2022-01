Soome valmistub torm Valtteriks, mis võib liikluse seisata. Maru jõuab ka Eestisse

Riikliku Ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab ühismeedias, et täna võib Eestiski oodata tormi. Sünoptiku sõnul taandub laupäeval kõrgrõhuhari Eesti kohalt aegamisi kagu suunas. Samal ajal tekib Norra ranniku lähistel uus aktiivne osatsüklon, mis kiiresti süveneb ja võtab kursi kagu suunas. Selle serv laieneb jõuliselt üle Läänemere.

Soome andis välja punase tormihoiatuse tormihoiatuse, mida pole varem kasutatud. Lumetorm, mis on nimeks saanud Valtteri, algab Soome sünoptikute sõnul riigis pärastlõunal.

Soome Meteoroloogia Instituudi ilmakaardil punasega märgitud hoiatus tähendab, et tõenäoliselt on liiklus saab tugeva löögi ning ühendused võivad täielikult katkeda. Oht õnnetusteks on märkimisväärne.