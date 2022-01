TORMIBLOGI | Eesti lähedal asuv võimas tsüklon toob endaga kaasa tugeva tuisu ja veel külmema ilma

Pääste ja politsei said laupäeva õhtul mõne tunni jooksul üle Eesti mitmeid teateid keerulistes teeoludes lumme kinni jäänud sõidukitest.

"Kõikide nende olukordade lahendamisega tegeletakse, kuid pääste ja politsei paluvad täna õhtul ja öösel praeguste erakordselt halbade teeolude tõttu autosõitu mitte ette võtta," seisis päästjate teates.

Laupäeva õhtul mõne tunni jooksul tuli häirekeskusele üle Eesti mitmeid teateid lumme kinni jäänud sõidukitest. Kella 21.20 ajal sai häirekeskus teate, et Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel Tapa vallas on teel lumme kinni jäänud esialgsetel andmetel 7-8 sõidukit, kuid viimane info kella 23 paiku on, et kinni jäänud sõidukeid on umbes 30. Kohapeale on reageerinud nii politsei kui ka pääste ning kohale tuleb rasketehnika Tapa sõjaväelinnakust.

Veidi peale kella 20 teatati häirekeskusele, et Tallinna-Narva maantee 133. kilomeetril Viru-Nigula vallas jäid teel lumme kinni 2-3 autot. Politseipatrull reageeris, kuid inimesed said sõidukid enne patrulli kohale jõudmist kõrvalise abiga välja. Harjumaalt Kiili vallast Sausti külast tuli teade, et lumes on kinni 11 autot. Kell 22.30 teatati, et Raplamaal Kernu-Kohila teel on teel lumes kinni 10 sõidukit.

Sarnaseid teateid on tulnud üle Eesti. Lisaks on teateid teelt välja sõitnud autodest, kuid õnneks inimesed viga ei ole saanud. Näiteks Kose vallast tuli kella 21.50 ajal teade, et auto sõitis teelt välja ja sõidukiga inimesed enam lumest välja ei saa, kuid auto kütus on lõppemas.

PPA Ida prefektuuri operatiivjuht Eerik Purgeli sõnul ei ole praegu mõistlik üldse autoga sõitma minna. „Ärge minge praegu liiklusesse. Nii suured kui ka väikesed teed on lund täis sadanud ja väga raskesti läbitavad. Kõik reageerivad ressursid tegelevad kinni jäänud sõidukite aitamisega nii kiiresti kui võimalik, kuid palume kõigil, kel oli plaanis veel täna õhtul või öösel sõit ette võtta, see ära jätta,“ ütles operatiivjuht kella 23 paiku õhtul.

