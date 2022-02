Ilm tuleb täna külmaks, ent lund tuleb vähe

Täna hommikul madalrõhkkonna mõju väheneb ja selle järel liigub päeval üle nõrk kõrgrõhuvöönd. Kergeid lumehooge jääb harvemaks. Tuul on nõrk ja ilm külm. Õhutemperatuur on öösel -9..-15, saartel on pisut leebem, päeval -5..-11 kraadi.

Reedel laieneb Läänemerele madalrõhkkonna serv ja tõstab lõuna- ja kagutuule päevaks väga tugevaks. Öö on veel suurema sajuta ja õhutemperatuur langeb -10..-15 kraadini, selgineva taeva all võib veel paar kraadi külmem olla, saartel on termomeetrinäidud -10 kraadist kõrgemal, kuid tugevnevas tuules on tunne märksa külmem. Päeva peale hakkab saartel lund sadama ja laieneb õhtu poole mandri sisealade suunas, teeb tuisku, saartel läheb sadu üle lörtsiks, vastu Läänemerd sajab ka vihma, suureneb jäiteoht. Mandril püsib mõõdukalt külm talveilm, õhutemperatuur -5..-10 kraadi, piires, aga tugev kagutuul muudab enesetunde märksa kõledamaks, saartel ja läänerannikul tõuseb -1..-4, õhtul 0 kraadi lähedale.

Laupäeval laieneb Skandinaaviat katva madalrõhkkonna serv üle Läänemere ümbruse. Öösel sajab lund ja tuiskab, saartel ja läänerannikul lörtsi ja vihma. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on saartel -1..+1 kraadi piires, mandril -2..-7, öö hakul Ida-Eestis kuni -12 kraadi. Päeval sajab lund ja lörtsi, tuiskab, saartel ja läänerannikul sajuhood hõrenevad ja on vesisemad. Tuul lääne poolt alates hõreneb ja pöördub edelasse. Õhutemperatuur on Eesti lääneservas -1..+2, sügavamal sisemaal -2..-7 kraadi piires. Jäitest tingitud libeduseoht on suur.

Pühapäeva öösel liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari ning üürikeseks on ilm Lääne-Eestis suurema sajuta ning mõõduka edela- ja läänetuulega, ida pool sajab veel lund. Õhutemperatuur on -2..-7, saarte rannikul 0 kraadi lähedal. Päeval saab Põhja-Euroopat kattev madalrõhuala ookeanilt täiendavalt energiat ja üks osa sellest liigub Botnia lahe äärde ning selle serva mööda kandub edelavoolus meile soojemat ja niiskemat õhku. Saartele jõuab lume- ja lörtsisadu ning laieneb õhtuks üle maa, tuiskab, Lääne-Eestis sajab pärastlõunal ka vihma. Lõunakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis -1..+2 kraadini, Kesk- ja Ida-Eestis püsib -1..-3 kraadi piires.