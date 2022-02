Täna on oodata lund ja lörtsi

Teisipäeva ennelõuna on eemalduva madalrõhulohu ja selle järel üle liikuva kõrgrõhuharja mõjul üksikute lumehoogudega ning mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on veidi alla 0 kraadi (0..-5 kraadi). Päeval laieneb madalrõhkkonna serv Läänemerele, saartele jõuab keskpäeva paiku uus lume- ja lörtsisadu ning laieneb hilisõhtuks juba Peipsi äärde, võib ka nõrka tuisku teha, sest lõunakaare tuul pisut tugevneb. Õhutemperatuur on 0..-3, saartel ja läänerannikul 0..+2 kraadi.