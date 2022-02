ILMATEADE | Algav nädal toob endaga sula ja lörtsi, aga milline ilm valitseb täna Tartu maratonil?

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab ühismeedias, et täna on väike madalrõhulohk ühes sajupilvedega jõudnud juba saartele ja edelarannikule.

Päeva jooksul liiguvad Kiitsaku sõnul lume- ja lörtsipilved üle maa ida suunas, läänerannikul tuleb sekka ka vihma. Hommikul ja ennelõunal temperatuur järk-järgult tõuseb ja pärastlõunaks on üldine temperatuurifoon kuni kolm soojakraadi.

"Hommikused liiklejad peaksid aega varuma, sest teed on libedad! Maratonirahvale aga head suusatamist tänaseks!" kirjutab Kiitsak.

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk ütles, et kuigi viimastel päevadel on olnud sulailm, siis rada on endiselt heas korras. Viimase lihvi andis rajameister ööl vastu pühapäeva.