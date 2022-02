Ilmateenistus: lumesadu ja tuisk levivad täna üle Eesti

Ilmateenistuse prognoosi järgi levib esmaspäeva hommikul Lääne-Eesti saartel algav lumesadu päeval üle Eesti, tuiskab, nähtavus on halb. Sadu läheb Lääne- ja Lõuna-Eestis üle lörtsiks ja vihmaks ning on mitmel pool tugev, on ka jäidet.