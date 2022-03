ILMATEADE | Kas järgmine nädal mattume taas lume alla? Öösiti on oodata kuni 15 külmakraadi

Puhub mõõdukalt tugev läänekaare tuul. Öö on saartel ja läänerannikul -2 kuni +1 kraadi, mandril -2 kuni -7. Öö hakul võib Lõuna-Eestis üürikeseks -10 kraadi lähedale langeda, päeval tõuseb 0 kuni +5° kraadini.

Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1 kuni +1, mandri sisealadel -3 kuni -9 kraadi, päeval tõuseb -2 kuni +2.

Teisipäeva öösel madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel puhub tugev kirdetuul ning on lumehooge. Õhutemperatuur langeb saartel kuni -5, mandril -6 kuni -11 kraadini.

Päeval tõusva õhurõhu foonil pilved hõrenevad, sajuhooge on vaid üksikuid ja õhtu poole nõrgeneb ka tuul. Õhutemperatuur on -4 kuni -9, saartel vastu Läänemerd kuni -2 kraadi.

Kolmapäeval muutub kõrgrõhkkond võimsamaks ning jääb ka neljapäevaks ja reedeks Eesti kohale. Ilm on rahulik, sajuta, laialdaselt selge taevaga ja talviselt külm.

"Lund ei paista praegu tulevat," ütles ilmateenistuse sünoptik. Ta siiski kinnitas, et ööd on tuleval nädalal karged, kuid nädala lõpu poole võib siiski saabuda kerge sula. "Teisipäeva ja kolmapäeva päeval on veel külm, aga reedeks peaks juba sula tulema," ütles sünoptik.