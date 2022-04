Kevadhooaeg missugune: oodata on lund ja lörtsi, temperatuur langeb kohati 9 külmakraadini

Ilmateenistuse prognoosis seisab, et tihe vihma- ja lörtsisadu laieneb südapäeva paiku saartelt edasi mandri lääneosa kohale ja läheb seal järk-järgult üle lumeks. Pärastlõunal jätkub sajuala liikumine ida suunas – sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Õhutemperatuur on 0 kuni 5 kraadi.

Õhtul ja ööl vastu homset jätkub kogu Eestis tihe lörtsi- ja lumesadu, kohati tuleb sekka ka vihma. Sadu on mitmel pool tugev. Sõiduolud on paljudes kohtades halvad. On märja lume ladestust, manitseb ilmateenistus.

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas sotsiaalmeedias, et oleme sel nädalal madalrõhkkondade haardes. Need toovad üle pika aja rohkelt sademeid. Seda nii lume, lörtsi kui ka vihmana. "Lörts ja lumi muudavad teed libedaks. Suverehvidega liiklemine on sellistes oludes ohtlik. Teemaks on ka tuule tugevnemine ja märja lume ladestus – lumi kleepub puudele ja elektriliinidele."