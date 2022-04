Ilmarindel muutusteta: kas mõnusat kevadsooja on oodata alles kuu aja pärast?

Ilmateenistus vahendab, et täna on muutliku pilvisusega ilm. Hooti sajab lörtsi ja vihma. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub edela- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 3 kuni 9 kraadi.

Ööl vastu homset on oodata üksikuid lume- ja lörtsihooge. Päeval areneb pilverünki, millest siin-seal sajuhoog lörtsi ja vihmana alla tuleb. Edela- ja läänetuul on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on kuni 8 kraadi.

Tuleval nädalal annavad tooni vihmahood. Temperatuur on päevasel ajal 5 kuni 10 kraadi.

Ilmateenistuse kuuprognoosis on öeldud, et kuu viimane kolmandik tuleb tõenäoliselt väga heitliku ilmaga. Sooja õhuga kõrgrõhuala on sunnitud vähehaaval eemalduma, kui põhjalaiustelt laieneb madalrõhkkonna serv Läänemere äärde ning toob vihma, sekka võib ka lörtsi poetada. Kuu lõpus võib aga õhuvool taas lõunasse pöörduda ja märksa soojema õhumassi Eestisse tuua.

AccuWeatheri prognoosi kohaselt on mai hakul temperatuur Tallinnas 10 kraadi ringis, ent 9. mail kerkib juba 18 kraadi peale. Järgneval nädalal ongi temperatuur 18-19 kraadi kandis ning suuremaid vihmahooge pole oodata. Tartus on kohati sooja ka 20 kraadi.