Järgmine nädal tõotab päikesesära ja kevadist sooja. Kairo Kiitsak: uuest nädalast võib hakata suverehve alla panema!

Kiitsak märkis sotsiaalmeedias, et ilmad on tulevatel päevadel olulise sajuta. Lisaks on oodata aina soojemaid ja soojemaid temperatuurinäite.

See tähendab, et viimaks on kätte jõudnud aeg autode puhul vastavaid uuendusi sisse viia.

"Arvan, et uuest nädalast võib küll hakata suverehve alla panema, kes on talverehve veel all hoidnud," märkis sünoptik. "Suuri lume- ning lörtsisadusid lähiajal silmapiiril ei paista. Aga öösiti on esialgu veel miinuskraade. Samas sademeid on vähe või üldse mitte, siis teepinnad on enamasti kuivad. Aga kohati on libedus ikka võimalik. Uue nädala jooksul muutuvad ka ööd aegamisi soojemaks."

Eestis on talverehvide kasutamine lubatud alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, kuid kui esineb talviseid tee-ja ilmastikuolusi, siis on lubatud kasutada talverehve kuni 30. aprillini. Talvisete tee- ja ilmastikuolude üle annab seadus võimaluse igal autojuhil enesel otsustada.

Allpool saab pilgu peale visata riigi ilmateenistuse järgmise nädala ilmaprognoosile.

Laupäev

Madalrõhkkond jääb tiirlema Venemaa lääneserva. Samal ajal tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuala. Kahe rõhuala piirimail on öösel idapoolsetes maakondades veel sajuhooge, päev on laialdaselt selge taevaga ja peamiselt sajuta. Tugev põhjakaare tuul annab päeval järele. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +2, päeval +4 kuni +8, tuulele avatud rannikul aga kuni 2 soojakraadi.

Pühapäev

Tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul sajuta ja võrdlemisi nõrga tuulega. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7 kraadi, meremõjuga rannikul 0 kraadi ümber. Päeval tõusevad termomeetrinäidud 5 kuni 10 kraadini, meremõjuga rannikul aga vaid paar kraadi üle nulli.

Esmaspäev

Kõrgrõhkkond jääb ülekaalu, aga Venemaa madalrõhkkonna servast võib ka meile pilvi lisanduda - tõenäoliselt need sadu siiski ei too. Tuul puhub põhjakaarest, aga on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -6, päeval 7 kuni 12 kraadi, meremõjuga rannikul on ööpäevaringselt napilt plusspoolel.

Teisipäev