Asi ametlik: juunis tabas Eestit kuumalaine

Ilmateenistuse sõnutsi kujuneb olukord siinseile elanikele ohtlikuks, kui need näitajad ületavad vastavalt +30 ja +25 soojakraadi.

Miks pööratakse just kuumalainetele viimastel aastatel rohkelt tähelepanu?

Esiteks: kliimaandmete kohaselt on ka Eesti alade keskmine temperatuur tõusnud, sellega kaasnevalt on sagenenud ka ohtlike kuumalainete arv. Kuigi eestlastele meeldivat väita, et "ega soe konti riku", siis palavuses elamiseks on meie mereäärne niiske õhk tervist arvesse võttes ebasobilik.

Kuumus võib ka tappa. Tasub meenutada 2003. aasta augustit, mil umbes kaks nädalat kestev ligi +40-kraadine leitsak surmas Lääne-Euroopas üle 40 tuhande elaniku. Uurimused näitasid, et saatuslikuks ei saanud mitte sedavõrd kõrged päevased soojanäidud kuivõrd see, et ööd ei toonud kergendavat jahedust.

Ka meil näitas 2010. aasta kuumalainete analüüs koguni 30% suremuse suurenemist võrreldes kuumalainete eelse ja järgneva ajaga. Kuumalainete sagenemine võiks halvima stsenaariumi juures praeguse Eesti rahvastiku ja suremuse määra juures lisada 21. sajandi lõpuks enam kui 1000 varajast surma aastas.

Kuumalainete kriteeriumit Eestis alandati. Seda just nimelt seetõttu, et +30-kraadine lävi on siinsete alade jaoks liiga kõrge. Võrdluseks: Iirimaal on vastav lävi samuti +27 kraadi, Taanis +28 kraadi vähemalt 3 päeva jooksul, Lätis +27 kraadi kahel järjestikusel päeval, Soomes ööpäevane maksimum > +27 kraadi või kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur ületab +20 kraadi.

Ööpäeva keskmine õhutemperatuur on tähtis, sest aeg-ajalt on see näitaja ka Eestis, eriti saartel, sama kõrge kui troopikas – näiteks 18. juulil 2018 arvutati Roomassaares selleks 25,1 kraadi (öine miinimum oli +22,6 kraadi).

Kuumalained juunis

Harilikult esinevad kuumalained Eestis juulis ja augustis.

Juunikuu on harva palavaim suvekuu – Tartu pikas 1866. aastast algavas vaatlusreas on seda esinenud vaid 16 korda: viimati aastail 2019 ja 2013. Kuumalaineist annab pildi graafik, kus on esitatud nende esinemissagedus alates 1935. aastast. Ohtlikke kuumalaineid (30 kraadi vähemalt kolme päeva jooksul) on juunis esinenud harva – viimati aastail 2006 (Narva-Jõesuu ja Valga), 2019 (Kunda ja Viljandi).