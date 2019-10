BLOGI, VIDEO JA FOTOD | Saaremaad ja Lõuna-Eestit räsisid tugevad tormituuled. Kümned tuhanded majapidamised on elektrita

Esialgse info kohaselt oli Võru alajaama seadmetele lennanud alajaama juhtimishoone plekk-katuse tükid ning osa alajaama seadmetest sai kannatada.

Elering puhastas mõne tunniga alajaama selle osa sinna lennanud katusedetailidest ning asus seejärel seda osa alajaamast pingestama.

Vooluta jäämise tõttu jäid Võru elanikud ka veeta.

Kell 23.37 said paljud võrulased elektri tagasi.

Torm Saaremaal ja Lõuna-Eestis

Lõuna päästekeskuses kogunes regionaalne staapLõuna-Eestit räsinud tormituuled tõid kaasa niivõrd palju päästesündmusi, et Lõuna päästekeskuse vastutav korrapidaja otsustas sündmustest ülevaate saamiseks Tartus kokku kutsuda regionaalse staabi.Lõuna regioonis on tormist põhjustatud sündmustele päästjad kutseid saanud 408 korral. Enamuses on sündmusteks olnud tormist murdunud puude kõrvaldamine. Raskeimaid tagajärgi tõi torm Võrus, kus terve linn jäi ilma elektrita. Olukorra lahendamiseks ja tagajärgede leevendamiseks kogunes Võru linna kriisikomisjon.Regionaalne staap aitas Võru linna kriisikomisjonil leida generaatoreid, et taastada oluliste objektide elektrivarustus.

Torm on Eesti territooriumilt lahkunud, kuid kümned tuhanded inimesed on endiselt elektrita.

Tugeva tuule tõttu muutus Viljandis Uue tänava ja Tallinna tänaval valgusfoori asukoht. Tartu poolt tulijatele ei ole valgusfoori enam näha, kuna see on ennast ära keeranud Centrumi poole. Pärnu ja Tallinn on saanud valgusfoori järgi uued asukohad. Kella poole 10 paiku oli valgusfoor veel paigast ära.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=252697

Võru linnavalitsuses kogunes ka kriisikomisjon, et arutada, mida ette võtta ja kuidas elanikke aidata.

Tormist tingitud elektrikatkestuste tõttu on häiritud Elisa mobiilsideteenused mitmes maakonnas Tugeva tormi põhjustatud elektrikatkestuste tõttu on Elisa võrgus häiritud mobiilne internet, helistamine ja sõnumite saatmine Saaremaal, Viljandimaal ja Lõuna-Eestis. Hädaabinumbrile helistades soovitame eemaldada telefonist SIM-kaardi. Ilmastikuoludest tingitud elektrikatkestuste tõttu on Saaremaal, Viljandimaal ja Lõuna-Eestis häiritud Elisa mobiilsideteenused ning mobiilne internet 2G, 3G ja 4G võrgus. Mõjutatud maakondades on leviolud tavapärasest nõrgemad või puudub osades kohtades levi ning esineb häireid mobiilside teenuste kasutamisel. Hädaabinumbrile 112 helistamisel palume probleemse leviga piirkonnas enne kõne eemaldada telefonist SIM-kaart. See annab telefonile võimaluse suhelda teiste saadaval olevate võrkutega juhul kui Elisa levi on häiritud. Elisa spetsialistid tegelevad võrgu jõudluse ümber suunamisega selliselt, et teenused toimiksid minimaalsete häiretega ka elektrikatkestusega piirkondades. Kõneteenuse taastamine häiritud piirkondades on hetkel kõrgeima prioriteediga.

Elering: valdav osa Võrust võib elektri tagasi saada 3-4 tunni pärastTäna kell 16.32 lülitusi Eleringi Võru alajamas välja mitu elektriliini ja linn jäi elektrivarustuseta.Esialgse info kohaselt on Võru alajaama seadmetele lennanud alajaama juhtimishoone plekk-katuse tükid ning osa alajaama seadmetest on saanud kannatada.Alajaama esialgse visuaalse ülevaatuse põhjal pole üks alajama kahest sektsioonist silmaga nähtavaid vigastusi saanud. Elering loodab mõne tunni jooksul alajaama selle osa puhastada sinna lennanud katusedetailidest ning asuda seejärel seda osa alajaamast pingestama.Kui pingestamine on edukas, võib valdav osa Võru linnast elektrivarustuse Eleringi poolt tagasi saada 3-4 tunni pärast.Kuna piirkonda tabas täna tugev torm ja paiguti on vigastada saanud ka jaotusvõrgu seadmed, eeldab elektrivarustuse taastamine, et töökorda saadakse nii ülekandevõrgu kui jaotusvõrgu liinid ja alajaamad.

Võrus leidis täna kella 16 ajal aset ohtlik intsident, kus Jüri tänaval eramu ees kasvanud kõrge kuusk Rõuge poolt sõitnud turismibussi ette langes."Bussijuht suutis ca 30 meetrit enne pikali kukkunud puud bussi pidurdada.

Elektrilevi on voolu taastanud 10 000 majapidamisele, elektrita on siiski 55 000 majapidamistTugev torm tekitas täna Saaremaal, Pärnumaal, Viljandimaal ja Lõuna-Eestis ulatuslikult rikkeid. Kella 20:20 seisuga on kokku vooluta 55 000 majapidamist. Elektrilevi on elektriühenduse taastanud 10 000 kodus, kuid kõikide rikete lahendamine võib mitu päeva aega võtta.„Kõige kehvem on olukord Lõuna-Eestis, kus üle 30 m/s puhunud tuul on jätnud meile väga palju rikkeid, mida lahendada,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen ning lisas, et rikkebrigaadid on tööl tugevdatud jõududega. „Rikkekohtade juurde liikumine on keeruline, kuna teed on murdunud puid täis. Kui veel paar tundi tagasi ei olnud metsas liikumine isegi mõeldav, siis nüüd saame ka sinna brigaade saata. Pinnas on aga mitu päeva sadanud vihmast pehme ja kinni jäämise oht on suur“.Kõige rohkem on kliente vooluta Võrumaal, kokku ligikaudu 19 000. Nende hulgas ka Võru linn, kus katkestuse põhjuseks on põhivõrguettevõtte Eleringi alajaama rike. Põlvamaal on tormi tõttu vooluta 9200, Viljandimaal 8500, Tartumaal 5300, Valgamaal 4500, Pärnumaal 4200, Saaremaal 2000 ja Jõgevamaal 2000 klienti.„Kuna Põhja-Eesti suuremast tormist ja riketest pääses, siis tahame võimalikult kiiresti ka Põhja-Eesti rikkebrigaadid Lõuna-Eesti rikkeid lahendama suunata,“ ütles Jüri Klaassen.„Saaremaal loodame homse jooksul kõik rikked kõrvaldada, Pärnumaa esialgne prognoos on kuni kaks ööpäeva. Muude piirkondade kohta prognoosi anda on hetkel väga keeruline, sest teadmata on sündmuse täielik ulatus, prognoosiks võib olla 3-7 ööpäeva. Loodame homse jooksul parema selguse saada,“ lisas ta.

Delfi lugeja andis teada, et Konguta vallas Virila talu juures põlesid keset põldu elektriliinid. Kaugemal oli näha suurt tulekuma.

Võru linna elanikud on lisaks elektrile ka ilma veeta. https://www.facebook.com/Voru.linn/posts/2895146697162850&width=500

Saaremaal ja Pärnumaal on torm vaibunud, Lõuna- ja Kagu-Eesti elanikud peavad veel tugeva tuule möödumist ootama.

Elektrilevi voolukatkestuste kaart näitab, et kõige rohkem on tormis kannatada saanud Lõuna- ja Kagu-Eesti.

Elering täpsustab Võru olukorda. Täna kell 16.32 lülitusid Eleringi Võru alajamas välja mitu elektriliini ja linn jäi elektrivarustuseta. Esialgse info kohaselt on Võru alajaama seadmetele lennanud alajaama hoone plekk-katuse tükid ning mitmed alajaama seadmed on saanud kannatada. Elering on asunud tuvastama avarii ulatust. Elering loodab lähematel tundidel välja selgitada, millal ja millises ulatuses on võimalik Võru alajaama töö taastada. Info selgumisel anname sellest avalikkusele teada.

Võru elanik andis Delfile teada, et terve Võru on ilma elektrita, kuna alajaama katus oli liinidesse lennanud, uuel keskväljakul on mitu puud murdunud ja Telia klientidel puudub internet.

Kuigi torm on kõige jõulisem Saaremaal ja Lõuna-Eestis, siis pahandust on see teinud ka mujal. https://www.facebook.com/ViimsiVald/posts/2435443929857164&width=500

Tuule kiirus üle Eesti: Peipsi järv — pärastlõunal tugevneb edelatuul 9-14, puhanguti 20 m/s. Liivi lahe põhjaosa — edela- ja läänetuul 15-20, puhanguti 30 m/s, õhtul pöördub loodesse. Soome lahe idaosa — kirde- ja põhjatuul puhanguti 15-20 m/s, õhtul pöördub loodesse. Soome lahe lääneosa — kirde- ja põhjatuul puhanguti 15-20 m/s, õhtul pöördub loodesse. Läänemere põhjaosa — põhja ja loodetuul 15-18, puhanguti 25 m/s. Väinameri — kirde- ja põhjatuul puhanguti 15 m/s, õhtuks pöördub loodesse. Pärnu maakond — püsib edela ja läänetuul puhanguti 18-25, rannikul kuni 30 m/s, õhtuks pöördub loodesse. Saare maakond — püsib edela ja läänetuul puhanguti 18-25, rannikul kuni 30 m/s, õhtuks pöördub loodesse. Põlva maakond — lähema kolme tunni jooksul tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 18-25 m/s, õhtul pöördub tuul loodesse. Tartu maakond — lähema kolme tunni jooksul tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 18-25 m/s, õhtul pöördub tuul loodesse. Valga maakond — lähema kolme tunni jooksul tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 18-25 m/s, õhtul pöördub tuul loodesse. Viljandi maakond — lähema kolme tunni jooksul tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 18-25 m/s, õhtul pöördub tuul loodesse. Võru maakond — lähema kolme tunni jooksul tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 18-25 m/s, õhtul pöördub tuul loodesse. Jõgeva maakond — lähema kolme tunni jooksul tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-20 m/s, õhtul pöördub loodesse. Järva maakond — lähema kolme tunni jooksul tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-20 m/s, õhtul pöördub loodesse.

Päästeameti soovitused tormi korral liiklemiseks:· ÄRA SÕIDA AUTOGA. Kui sõit on vältimatu, tangi auto ning võta kaasa laetud mobiiltelefon.· Sõidukit juhtides vali sobiv kiirus. Arvesta, et teele võib takistusi kukkuda.· Tugeva vihma korral peata sõiduk teeserval ning lülita sisse ohutuled. Ohutuled lülita sisse ka siis, kui teele langenud puu takistab edasi liiklumist – nii oled teistele liiklejatele märgatav ja vähendad raske õnnetuse juhtumise riski.Ka on tormi tõttu Elektrilevi andmetel 20 000 majapidamist elektrita ja prognoositakse, et elektrita majapidamiste arv tõuseb.Päästeameti soovitused elektrikatkestuseks valmistumisel:· Lae täis mobiiltelefonide akud ja akupangad.· Varu patareisid taskulampide jaoks.· Varu joogivett ja toitu, mida on võimalik ilma elektriliste vahenditeta valmistada.

Tormi tõttu on üle Eesti puud sõiduteedel, päästeamet soovitab võimalusel vältida autodega liikumist Tänane torm on terves Eestis teedele murdnud hulgaliselt puid ja muutnud teed läbimatuks. Samuti esineb juba praegu paljudes majapidamistes elektrikatkestusi, elektrita piirkondi võib lisanduda. Riigi Ilmateenistus on Saare, Pärnu, Viljandi, Valga, Tartu, Põlva ja Võru maakondadele andnud II astme tormihoiatuse ja Järva ja Jõgeva maakondadele I astme tormihoiatuse. Põhja- ja Ida-Eesti maakondadele tormihoiatust antud ei ole, kuid ettevaatlik tasub ka seal olla ja käituda vastavalt olukorrale. Viimase paari tunni jooksul on päästemeeskonnad üle Eesti olnud hõivatud sõiduteede vabastamisega, Lõuna-Eestis vajas üheaegselt teedelt eemaldamist üle saja puu. Teed vabastatakse esimesel võimalusel, kuid ebamugavuste ja ohu vältimiseks soovitab Päästeamet inimestel võimalusel tormipiirkonnas liiklemist vältida.

Kella 17.15 seisuga on vooluta kokku 60 000 majapidamist. Kõige rohkem on torm purustustööd teinud Viljandimaal, Põlvamaal, Tartumaal, Võrumaal, Pärnumaal ja Valgamaal.

Tormituultega kaasneb tugev vihm, Põhja-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Põhja-Eestis tugevneb täna kirde- ja idatuul 6-11, rannikul puhanguti 14-17 m/s, õhtul pöördub loodesse. Saare- ja Pärnumaal puhub tuul puhanguti 18-25, rannikul kuni 30 m/s, lähema kolme tunni jooksul tugevneb Lõuna-Eestis puhanguti 18-25 m/s, õhtul pöördub tuul loodesse.

