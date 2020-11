Eesootav nädal võib öösiti tuua katustele lumekirme, kuid päevad kostitavad soojakraadidega

Skandinaavia kohal tugevnev kõrgrõhuala laieneb homme üle Baltimaade. Taevas selgineb ja ilm on sajuta, kuid varastel hommikutundidel tekib mitmel pool udu, mis püsib ka ennelõunal. Loode- ja läänetuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb öösel -2 kuni +3 kraadini, rannikul on sooja +6 kuni +8 kraadi, päeval tõuseb temperatuur 5 kuni 9 kraadini.

Kolmapäeval taganeb kõrgrõhkkond veidi lõuna poole ja loodest laieneb madalrõhulohk, mis päeval vallutab Eesti. Öösel sajab vihma kohati saartel ja rannikul, päeval on nõrka sadu laialdaselt. Läänekaarest lõunasse pöörduv tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4 kraadi, rannikul +5 kuni +8, päeval on sooja 5 kuni 9 kraadi.

Neljapäeva öösel sajab madalrõhulohu mõjul mitmel pool vähest vihma. Päeval lohk eemaldub ja ida poolt tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Vähest vihma sajab kohati. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 4 kraadi, rannikul kuni +7, päeval +4 kuni +7 kraadi.

Alates reedest kuni tuleva esmapäevani määrab ilma Venemaa kõrgrõhuala läänetiib. Lääne poolt aga avaldab survet madalrõhuala. Nii on Ida-Eestis pilvi vähem ja ilm püsib sajuta ning öine õhutemperatuur on miinustes. Lääne-Eestis on taevas pilvisem ja kohati, peamiselt rannikualadel, sajab vähest vihma ning õhutemperatuur jääb öösiti null kraadi lähedale, rannikul on soojem.

Reedel oleme kõrgrõhuala lääneservas. Vihma sajab vaid kohati rannikualadel. Lõuna-, kagutuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +4 kraadi, päeval 3 kuni 7 soojakraadi.

Laupäeval tugevneb kõrgrõhkkond Venemaal ja hoiab oma läänetiiva üle Eesti. Kohati sajab vähest vihma. Lõuna-, kagutuul jätkab aeglast tugevnemist. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +2 kraadi, saartel ja rannikul +2 kuni +6 kraadi, päeval +1 kuni +4 kraadi, rannikul kuni 7 kraadi.

Pühapäeval oleme jätkuvalt aeglaselt itta liikuva kõrgrõhkkonna kauges lääneservas, kuid juba survestab seda Šotimaale jõudva madalrõhuala idaserv. Puhub mõõdukas, rannikul puhanguti 15 m/s ulatuv lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +1 kraadi, rannikul +2 kuni +5 kraadi, päeval +1 kuni +4 kraadi, rannikul kuni 7 kraadi.