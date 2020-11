ERISAADE | Taimi Paljak: aasta lõpuni ilmamudelid külmaperioodi ei tõota. Aga edasi - kas saame "päristalve"?

"Praegune pilt ei tõota vähemalt aastavahetuseni kena külma perioodi. On pigem pidevalt selline muutuv, sageli üle keskmise, soojem, ja siis teeb külmemaid lühiajalisi perioode, päev-kaks. Praegu tundub küll nii, et aastavahetuseni on pidevalt kõikuv ilm," arutles ta.

Pikemate prognooside väljaütlemist püüab kogenud sünoptik meie pigem vältida. "Ma loodan siiski, et nii erakordselt soe ei tule kui eelmisel talvel ning ikkagi jaanuaris ja iseäranis veebruaris - seal on ju tavaliselt juba Atland maha rahunenud - ehk ikkagi annab Arktikale mingisuguse võimaluse, et meil kaheks-kolmeks nädalaks talvist ilma tuleb. Kas see nüüd on jaanuar, seda ma ei julge selle suhteliselt sooja ja muutliku detsembri järel veel oodata."

Taimi Paljak vastas saates ka küsimustele ilma prognoosimise keerukusest Läänemere ääres, meie kliima muutumisest, aga ka sellest, milliseid ilmaportaale ja -rakendusi ja mida täpsemalt sealt tõsisemalt võtta ja mida mitte. Samuti sai vastuse küsimus, mida arvab professionaalne sünoptik prognoosidest, mis tehtud seapõrna, sipelgapesade või muude loodusvaatluste põhjal.

