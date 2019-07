Ettevaatust! Kuumad ilmad ja soosiv tuul on randadesse toonud sinivetikad

Vabakutseline sünoptik Kairo Kiitsak teatas sotsiaalmeedias, et sinivetikad on vohama pannud väga soojad ilmad. "Nii Soome kui ka Eesti territoriaalvetes leidub väga palju sinivetikaid. Ujuma minnes olge ettevaatlikud. Sinivetikad on ohtlikud inimestele, aga ka loomadele (eriti just koeradele)," kirjutas ta oma loodud ohtlike ilmanähtuste sotsiaalmeedia leheküljel.

Kiiski hinnangul on sinivetikaid ka Peipsi järves, Võrtsjärves ja Pihkva järves. Sotsiaalmeedias on teatatud, et vetikaid on nähtud Rohuküla ja Heltermaa vahel, aga ka Tõrvanina rannas.

Terviseamet teavitas juba üleeile, et tuule suuna muutus võib vetika meie randadesse tuua.

"Värskete andmete järgi ei ole Eesti rannikul sinivetikaid täheldatud, kuid terviseamet jälgib olukorda, sest tuule suuna muutudes võivad vetikad jõuda ka meie randadesse," teavitas amet pressiteates.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõuniku Natalja Šubina sõnul on sinivetikate õitsengud hetkel kõige intensiivsemad Läänemere ava- ja lõunaosas. Satelliidi piltidelt on näha suuremaid pinnakogumeid ka Soome lahe lääneosas.

„Soojade ja tuulevaiksete ilmade korral võivad õitsengud intensiivistuda. Kuna pinnakogumid on ajaliselt ja ruumiliselt muutlikud ning sõltuvad tuule suunast, võivad sinivetikad soodsatel ilmastikuoludel jõuda tuultele rohkem avatud supelrandadesse,“ ütles Šubina.

Terviseamet jälgib olukorda ja sinivetikate avastamise korral informeerib rannavaldajat ja vetelpäästet. „Oleme G4S Eesti AS vetelpääste teenust hoiatanud ja soovitanud sinivetikate avastamisel suplejate tervise huvides kasutada randades kollase lipu režiimi,“ ütles Šubina.