Ettevaatust liikluses! Lähipäevil on oodata nii lund, lörtsi kui jäävihma

Teisipäeval liigub Läänemere lõunarannikult madalrõhkkond Läti kohale ja selle sajupilvedest sajab Lõuna-Eestis tihedat vihma, põhja pool lörtsi, Kirde-Eestis võib ka jäävihma tulla, õhtul läheb sadu üle lumeks. Hiiumaa ja mandri loodeosa võivad jääda suurema sajuta. Tugev kirdetuul ulatub puhanguti 15, saartel ja põhjarannikul üle 20 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -1 kuni +3, saarte rannikul kuni +5 kraadi.

Kolmapäeval jääb madalrõhkkond vööndina Läti ja Leedu kohale ning selle põhjaserv ulatub Eestini. Öösel on Eestis lume- ja lörtsihooge sagedasti Pärnu-Narva joonest lõuna pool ning puhub väga tugev kirdetuul. Hommikuks sajud hõrenevad ja tuul pisut nõrgeneb. Päeval võib põhiliselt vaid Eesti lõunaservas lund või lörtsi sadada. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -4, kirdetuulele avatud rannikul kuni +3, päeval -1 kuni +4 kraadi.

Neljapäeval lõunapoolne madalrõhuvöönd nõrgeneb ja Põhja-Euroopa kohal muutub kõrgrõhuala pisut tugevamaks. Saju võimalus on võrdlemisi väike. Kahe rõhuala piirimail on kirde- ja idatuul öösel veel Soome lahe ääres üsna tugev, päeval mõõdukas. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva all -2 kuni -7 kraadini, vaid meretuulega rannikul jääb veidi üle 0 kraadi, päeval -4 kuni +1 kraadi.

Reedeks laieneb Põhjamere äärest madalrõhkkond servaga üle Läänemere. Vihma ja lörtsi tõenäosus suureneb Lääne-, päeval ka Loode-Eestis. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhuvool pöördub lõunakaarde ja toob pisut soojemat õhku. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -6, Lõuna-Eestis ja saarte rannikul võib üle 0 kraadi jääda, päeval 1 kuni 6, saartel kuni 8 kraadi.