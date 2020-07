FOTOD | Päikese ümber on täna näha helendavat halo

Hobisünoptik Kairo Kiitsak selgitas, et tegu on optilise atmosfäärinähtusega, mida tuntakse halo nime all.

"Täpsemalt on tegemist 22-kraadise haloringiga, mis on moodustunud ümber Päikese tänu kiudkihtpilvedele. See on kõige tavalisem halovorm. Kiudkihtpilved koosnevad jääkristallidest, kus valgus murdub ja peegeldub," ütles Kiitsak.

Hobisünoptik lisas, et selles nähtuses midagi erakordset pole. "Halosid võib Eestis aastaringselt näha. Kes on pilvi rohkem vaadelnud, võib ka seda kinnitada," sõnas Kiitsak.